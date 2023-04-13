Yabancılar Japon hisselerine yöneldi | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde alım yönünde işlem yapmaya devam ediyor.

Japonya'da yabancı yatırımcıların önceki hafta başlayan Japon pay alımları, geçen hafta artarak devam etti.

Japonya Maliye Bakanlığı(MoF) tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 2-8 Nisan döneminde yabancıların net pay alımları 2 trilyon 368,9 milyar yen oldu.

Denizaşırı yatırımcılar aynı dönemde Japon tahvillerinde de 1 trilyon 311,1 milyar yen tutarında net alım yaptılar.

Japonlar ise yurt dışında 28,2 milyar yen net pay alımı gerçekleştirirken, tahvilde 788,8 milyar yen net satıcı oldular.

Etiketler