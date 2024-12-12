Yabancılar hisse sattı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Aralık haftasında 157,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 102,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 73,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satışları 347,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 32,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSE STOKU 35,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 35 milyar 939,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 747,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 902,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 719,2 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 424,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.