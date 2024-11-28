Yabancılar hisse sattı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Kasım haftasında 272,3 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 814,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 56,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 172,9 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 9,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSE STOKU 31.8 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 880,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 16 milyar 944,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 165,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 400,4 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 378 milyon dolar seviyesinde açıklandı.