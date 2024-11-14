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Yabancılar hisse sattı

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#Hisse#Piyasa#Ekonomi
Yabancılar hisse sattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 14:36

Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı.

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Kasım haftasında 17,4 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 163,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 149,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 15,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 482,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 3,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSE STOKU 30,9 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 903,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 16 milyar 396,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 113,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 261,5 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 380,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Hisse#Piyasa#Ekonomi

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