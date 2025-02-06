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Yabancılar hisse aldı

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#Yabancı#Hisse#Piyasa
Yabancılar hisse aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 14:49

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 31 Ocak haftasında 89,1 milyon dolar net hisse alımı yaptı. 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 682,8 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları net 166,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 667,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 0,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

STOKLAR 33.7 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 747,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 20 milyar 152,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 433,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 12 milyar 176,3 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 715,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Yabancı#Hisse#Piyasa

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