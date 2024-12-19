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Yabancılar hisse aldı

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#Yabancı#Hisse#Piyasa
Yabancılar hisse aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 14:50

Yurt dışı yerleşikler hissede alım yaptı.

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Kasım haftasında 318,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 243 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ter Repo) alımları net 57,1 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 389,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSE STOKU 34.5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 517,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 181,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 957 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 979,3 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 421,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Yabancı#Hisse#Piyasa

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