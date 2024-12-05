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Yabancılar hisse aldı

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#Yabancı#Hisse#Piyasa
Yabancılar hisse aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 14:37

Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku 33.1 milyar dolar oldu.

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Kasım haftasında 280 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 610,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 345,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 549,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 16,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSE STOKLARI 33.1 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 100,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 909,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 825,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 8 milyar 98,7 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 393,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Yabancı#Hisse#Piyasa

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