  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Yabancılar hisse aldı
‹ Önceki Haber Merkez'in rezervleri rekor kırdı Merkez'in rezervleri rekor kırdı Sonraki Haber › Kredi hacminde düşüş var Kredi hacminde düşüş var

Yabancılar hisse aldı

25.07.2024 - 15:27 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 124,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 temmuz haftasında net 124,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 700 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Temmuz itibarıyla 41 milyar 52 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Temmuz'da 41 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 174 milyon dolardan 12 milyar 292 milyon dolara, ÖST stokları da 423,7 milyon dolardan 410,9 milyon dolara indi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.918 Değişim: -0,67% Hacim : 66.243 Mio.TL Son veri saati : 16:05
Düşük 10.904 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0233 Değişim: 0,66%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9279 Değişim: 0,92%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.517,10 Değişim: -0,48%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.