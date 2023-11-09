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Yabancılar hisse aldı

09.11.2023 - 14:46 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler Borsa İstanbul'dan hisse alımı yaptı.

Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi başladı. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Kasım haftasında 85,7 milyon dolar tutarında hisse alımı yaptı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre Devlet İç Borçlanma Senedi alımları 27,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Teminat) alımları 439,3 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senetleri satışları ise 1,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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28,8 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları 28 milyonar 838 milyon dolar oldu.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 86,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 186,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 744,7 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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