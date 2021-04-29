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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

29.04.2021 - 16:02 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 22 Nisan haftasında 104,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 252,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 22,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Nisan haftasında net 104,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 252,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 22,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Nisan itibarıyla 23 milyar 192,1 dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 755,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 786,5 dolardan 7 milyar 443,5 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 282,7 milyon dolardan 260,6 milyon dolara indi.


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