Wall Street'te sert kayıp

Haberin Devamı

Wall Streette hisse senetleri dün keskin bir düşüş yaşadı ve Dow Jones Sanayi Endeksi, Eylül başından bu yana görülen en kötü gününü geçirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü 409,94 puan ya da %0,96 düşüşle 42.514,95 seviyesinden günü tamamladı. S&P 500 %0,92 değer kaybederek 5.797,42'den kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi de %1,6 değer kaybederek 18.276,65 seviyesine geriledi.

Hem Dow hem de S&P 500 üst üste üçüncü seanslarını da kayıpla kapattı.

Hisse senedi fiyatlarındaki gerilemede, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin %4,25'i aşarak 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu. Hazine tahvillerinin getirisi, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasından sonra bile geçtiğimiz ay boyunca yükseliş gösterdi. Bazıları yükselişin kaynağı olarak son ekonomik verilere işaret ederken, bazıları da ikinci bir Donald Trump başkanlığında ABD'de mali açıkların artma potansiyeline dikkat çekti.

Haberin Devamı

Northwestern Mutual Wealth Management'ın baş yatırım yetkilisi Brent Schutte, "Bana göre her şey daha yüksek faizlerin etkisiyle ilgili. Piyasa, Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürebileceği olasılığını yeniden fiyatlandırıyor. Ekonominin yükselen faiz oranlarının etkisini henüz hissetmeyen kısımları oldu, ancak oranlar daha uzun süre yüksek kaldıkça, ekonominin farklı kısımlarının bu gerçekliğe göre yeniden fiyatlandırılması gerekiyor, ekonomi dengeden çıktı" dedi.