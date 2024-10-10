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Wall Street güçlü yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Borsa#Piyasa
Wall Street güçlü yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:08

ABD enflasyon verisi öncesi Wall Street rekorlarına devam etti.

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ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine hazırlanan Wall Street yatırımcıları hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı.

Açıklanacak verinin tüketici fiyatlarının ılımlı seyretmeye devam ettiğini göstereceği betlentilerinin de etkisiyle S&P 500 5.800'e yaklaşarak 2024 yılında 44. rekorunu kırdı.

S&P 500 günü yüzde 0,71, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03 artışla tamamladı.

TradeStation'dan David Russell, "Bugünkü Fed tutanakları oldukça 'ho-hum' idi, bu aslında hisse senedi yatırımcıları için iyi bir şey olabilir. Politika yapıcılar enflasyonun düşmekte olduğunu kabul ediyor ve istihdam artışında potansiyel zayıflık görüyorlar. Bu da gerektiğinde faiz indirimlerini masada tutuyor. Sonuç olarak Powell yılsonuna doğru piyasayı arkasına almış olabilir" dedi.

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#ABD#Borsa#Piyasa

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