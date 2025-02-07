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Venbey Yatırım'ın faaliyetleri durdu

Güncelleme Tarihi:

#Venbey Yatırım#Faaliyet#SPK
Venbey Yatırımın faaliyetleri durdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:15

SPK, Venbey Yatırım'ın faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96'ncı maddesinin birinci fıkrası ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 66'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 06.02.2025 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

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#Venbey Yatırım#Faaliyet#SPK

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