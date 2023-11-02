Vatandaşların döviz mevduatları arttı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 101,4 milyon dolar arttı.

Dövize olan eğilim devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 101,40 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde bir önceki hafta 175 milyar 427,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Ekim ile sona eren haftada 175 milyar 528,70 milyon dolara yükseldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 727,10 milyon dolar azalarak 101 milyar 748,40 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 828,50 milyon dolar artarak 73 milyar 780,40 milyon dolara çıktı.

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Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 141 milyon dolar artış yaşamış oldu. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 731 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 872 milyon dolar artış gösterdi.

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