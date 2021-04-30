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Vakıfbank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

30.04.2021 - 10:02
Vakıfbank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı | Piyasa Haberleri

Vakıfbank, 1.1 milyar dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi temin etti.

VakıfBank, 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon Eurodan oluşan toplam 1.1 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada kredinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 yenileme ile gerçekleştiği belirtildi.

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Açıklamada 367 gün vadeli kredinin dolar maliyetinin Libor artı yüzde 2.50, Euro maliyetinin de Euribor artı yüzde 2.25 olarak gerçekleştiği belirtildi. 


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