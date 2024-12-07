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Uzmanlardan uyarı geldi! Kripto ve hisse senetlerinde köpük mü oluştu?

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#S&P 500#Hisse#Piyasa
Uzmanlardan uyarı geldi Kripto ve hisse senetlerinde köpük mü oluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:39

Bank of America, S&P 500 değerlemesi 2000 balonunu aşarken kripto ve hisse senetlerinde 'köpük' uyarısında bulundu.

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Yılsonuna doğru çok sayıda risk varlığındaki durmak bilmeyen yükselişler, yaygın olarak takip edilen stratejist Michael Hartnett'in bir balon oluştuğuna dair alarm vermesine neden oldu.

CNBC'de yer alan habere göre, Bitcoin fiyatı Çarşamba akşamı geç saatlerde ilk kez uzun zamandır beklenen 100 bin dolar sınırını aştı. Bu arada, S&P 500 ve Dow, teknoloji hisselerinden gelen sürekli güçle bu hafta daha fazla rekor kırdı.

Bank of America yatırım stratejisti Hartnett, Bitcoin şu anda 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aştığı için kriptoda “köpük” toplandığını söyledi. Hartnett ayrıca S&P 500'ün fiyat/defter oranının Dotcom balonu sırasında Mart 2000'deki bir önceki en yüksek seviyesini aştığı değerlemesinde de kırmızı bayrak kaldırdı.

Stratejist, S&P 500'ün mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla 6.666'ya doğru “erimesi” nedeniyle “aşım” riskinin artık “yüksek” olduğunu söyledi. S&P 500 Perşembe gününü 6,075.11'den kapattı. Wall Street şirketinden Savita Subramanian, 2025 S&P 500 hedefini 6.666 olarak belirlemişti.

Subramanian, geniş ölçütün tırmanmaya devam etmesini beklerken, satın alma fırsatlarının hissedarlara nakit getirme potansiyeli olan ve yeni yönetimden faydalanan bireysel şirketlerde yattığını söyledi. S&P 500, beklenenden daha iyi bir istihdam raporunun Federal Rezerv'in 2025'te faizleri düşürmeye devam edip etmeyeceğini sorgulamasına rağmen Cuma günü yeniden yeni bir rekor kırdı.

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#S&P 500#Hisse#Piyasa

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