Uzmanlardan önemli BİST yorumu! Piyasalarda neler bekleniyor? | Piyasa Haberleri

Piyasalarda hareketli günler izleniyor. Borsa İstanbul düşüşün ardından güçlü sıçrama yaparken altın tarafında da alımlar yükselişi beraberinde getiriyor. Küresel yüksek enflasyonun da düşüş eğilimine geçmesi yatırım alışkanlıklarında değişikliklere neden oldu. Uzmanlar piyasaları yorumladı...

Borsa İstanbul kısa süreli düşüşün ardından yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Panik satışlarıyla uzaklaşanların yerini düşük fiyattan hisse alanlar aldı. Borsa İstanbul böylece yeniden yükseliş tarafında işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul son 3 işlem gününde yükseliş kaydetti. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul öğlen saatlerinde primlerini azaltmaya başladı. BİST şu sıralar yüzde 0,65 oranında yükselişle 5241 puan seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar Borsa İstanbul, altın ve döviz için yorumda bulundu. Borsa İstanbul’da kritik direncin 5330 puan olduğunu ve bunun aşılmaması durumunda geri çekilmeler yaşanabileceğini belirten uzmanlar orta vadede BİST’in 8 bin puana ulaşabileceğine değindi. Döviz kurları için ılımlı yükselişin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiren uzmanlar bunun ekonomik aktivite üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi.

İşte uzmanların piyasa öngörüleri

"5330 DİRENCİ BİST İÇİN ÖNEMLİ"

Şükrü Cem Kaya - Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü

Borsa İstanbul sert aşağı yönlü dalga sonrası tepki hareketi ile yükseldi. Ancak bu yükselişin devamı için 21 günlük ağırlıklı ortalamamız 5330 seviyelerinin geçilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda mevcut hareketi tepki olarak değil tekrar yükseliş trendi içinde takip edebiliriz. Bu seviye geçilemediği sürece destek seviyelerimiz 5080-5050-4950 gündemde olacaktır. ABD 10 yıllıklarındaki düşüş trendinin devamına bağlı o tarafta risk iştahı açılmaya başladı.

"ONS ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ BAŞLADI"

Güvenli liman konumundaki Ons altın 2022 deki düşüş trendini bitirerek yükseliş trendi başlattı. 1900 seviyesinin üzerinde 1975-2000-2075 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu yükseliş trendinin 2023 de devam etmesi beklenebilir. Risk iştahına bağlı olarak ABD tarafında hisse senetleri 2022 deki düşüş trenlerini bitirerek yükseliş trendine başlayabilirler. Bu nedenle 2023 de 2022 deki performansını yakalaması zor olan Bist İstanbul’un yanında içinde altın ve yabancı hisse senedi olan fonlar ile riski dağıtmak doğru strateji olacaktır. Euro/dolar paritesi euro lehine duruşunu koruyor. Dolar endeksi ise düşüş trendini sürdürüyor. Bu görüntünün devam etmesi beklenebilir.

"BİST 8 BİN PUANA ULAŞABİLİR"

Ayşin Erdem - Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

Seçimlere doğru ilerlediğimiz bu süreçte Borsa İstanbul’un getiri bazında alternatifsiz kaldığını ve bu tablo bozulmadığı sürece endekste yükselişin devam edeceği görüşündeyiz. 2023 yılının ilk haftalarında 5.704 ile tarihi zirveye ulaşan Borsa İstanbul’da gelen kar satışlarının etkisiyle 4.601 seviyesine kadar geri çekildiğini gözlemledik. 4.601 seviyesinden gelen alımların etkisiyle yükselişine devam eden Borsa İstanbul’da 5.000 puan olan psikolojik seviyenin üzerinde kaldığı sürece 5.500 direnç seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.600 desteğini izliyor olacağız. Orta vadede ise endekste 8.000 puan hedefine ulaşılacağı kanısındayız.

"ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAM EDECEĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ"

Altın’daki yükselişin ana sebebi, Fed’in faiz artırım politikasındaki yumuşama beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Şubat’ın başında gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde fiyatlanmalarda bu etkinin yer aldığını düşünüyoruz. Toplantının yaklaşacağı tarihe kadar yükselişin devam edeceğini ardından sert faiz artışına yönelik beklentilerin artmaması halinde altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği görüşündeyiz. Altın, 1900 seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1932 ve 1995 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız.

"FON SEÇERKEN DİKKAT"

Global piyasalarda görülen olumlu havanın ve Borsa İstanbul’daki yükselişin devam etmesinin etkisiyle fonlarda da toparlanma görmekteyiz. Unutulmaması gereken konu ise fonların da nihayetinde bir yatırım sepetini ifade ediyor olmasıdır. Fon seçiminde de hisse seçiminde olduğu gibi seçici davranılması görüşündeyiz.

"ILIMLI YÜKSELİŞ VAR"

Türkiye’nin 1 yılı aşkın süredir ‘Türkiye Modeli’ olarak lanse ettiği ekonomik model çerçevesinde ve Kur Korumalı Mevduat sisteminin etkisiyle kurlarda ılımlı bir yükseliş görmekteyiz. Bu ılımlı yükselişin dönemsel olarak özel sektörün yabancı para ihtiyacından kaynaklandığı ve bu hareketin ekonomik aktivite üzerinde olumsuz bir baskı yaratmayacak ölçüde olduğu kanısındayız.

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