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Twitter'daki üst düzey değişiklik hisselere yaramadı

03.12.2021 - 13:41
Twitter'daki üst düzey değişiklik hisselere yaramadı | Piyasa Haberleri

Twitter CEO'su Jack Dorsey geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ederken, yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal geldi. Bu durumdan olumsuz etkilenen Twitter hisseleri düşüşe geçerken, istifadan beri yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Jack Dorsey Pazartesi günü Twitter CEO'luğundan istifa etti ve görevi Parag Agrawal devraldı. Bu durum Twitter hisselerinde önce artışa sonra ise ciddi bir düşüşe neden oldu. 

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Dorsey'nin görevden ayrılacağı haberlerinin ardından Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazanmıştı. Dorsey'in aynı zamanda CEO'su olduğu dijital ödeme firması Square Inc'in hisseleri de yüzde 3 artmıştı.

Bunun üzerine Nasdaq Borsası'nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alınmıştı.

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YATIRIMCILARDAN BASKI VARDI

Bazı yatırımcılar, Twitter CEO'sunun sadece bu görev üzerinde yoğunlaşmasını istiyor ve geçen yıldan bu yana görevi bırakması yönünde Dorsey'e baskı yapıyordu.

Twitter hisseleri düşüşe geçerken, istifadan beri yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Elliott Management'tan Jesse Cohn ve Marc Steinberg Twitter'a yapılan yatırımın "verimli ve etkili olduğunu" ifade ederken hem yeni başkan Bret Taylor hem de CEO'nun şirket için doğru isimler olduğunu da belirtti. 

Diğerleri daha az ikna olmuş durumda. Evercore ISI'nın önde gelen internet analisti Mark Mahaney Twitter'da beklenenden daha büyük bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. 

Twitter'ın şu anki hedefi Şubat ayında 2023'ün sonuna kadar yıllık en az 7,5 milyar dolar gelir ve 315 milyon günlük aktif veya reklam gören kullanıcıya ulaşmak...


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