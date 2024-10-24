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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 9 ayda 16,4 milyar lira net kar

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#Türkiye Sigorta#Bilanço#Bigpara
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilikten 9 ayda 16,4 milyar lira net kar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 11:37

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2024'ün 9 aylık döneminde toplamda 16,4 milyar lira net kara ulaştı.

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Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı 9,6 milyar liraya Türkiye Hayat Emeklilik'in toplam net karı ise 6,8 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta yılın 3. çeyreğinde ise 3,1 milyar lira net kar elde etti.

Türkiye Sigorta, 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 72,6 milyar lira prim üretti.

Türkiye Hayat Emeklilik ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) devlet katkısı dahil 244,9 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı.

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#Türkiye Sigorta#Bilanço#Bigpara

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