Türk Telekom bilançosunu açıkladı | Piyasa Haberleri

Türk Telekom yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı.

Türk Telekom’un konsolide gelirleri 2023 ikinci çeyrekte yıllık bazda %67,2 artarak 17,9 milyar TL'ye çıkarken, yılın ilk altı ayında konsolide gelirleri 33,2 milyar TL’ye ulaştı. 2023’ün ikinci çeyreğinde 6,0 milyar TL olan FAVÖK yılın ilk yarısında 10,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları ise yılın ilk yarısında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77,2 artarak 7 milyar TL oldu.



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yetkinliklerimize olan güvenimizle 2023 öngörümüzü yukarı yönlü revize ediyoruz. Yıl sonunda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz” dedi.



Önal, “Yılın ilk yarısında, sürdürülebilirliğin temel ilkeleri çerçevesinde; enerji verimliliğini odağımıza alarak, bu alanda pek çok projenin mimarı olduk. Kendi enerjimizi üretebilme anlayışımızla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar ürettiğimiz çözüm ve hizmetlerimizle; ülkemize ve sektörümüze değer katarken, üstlendiğimiz bu misyonu yılın ikinci yarısında da sürdüreceğiz” diye konuştu.



Türk Telekom, 2023 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2023’ün ilk 6 aylık döneminde toplam 7 milyar TL’lik yatırıma imza attı. 2023 ilk yarıyıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 52,4 milyon olurken, sabit genişbant abone sayısı 15 milyon, mobil abone sayısı ise 25,6 milyon oldu. Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise, yılın ilk yarısında 720 bin net kazanımla 12,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı yüzde 81,9’a yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 419 bin km'ye ulaşan Türk Telekom’un, geçen senenin aynı döneminde 30,8 milyon olan fiber hane kapsaması da 2023’ün ilk yarısında 32 milyona ulaştı.



Yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü bir faaliyet performansı sergileyen Türk Telekom’un, 2023 ikinci çeyrekte konsolide gelirleri %67,2 artırarak 17,9 milyar TL'ye ulaşırken, ilk altı ay itibarıyla konsolide geliri 33,2 milyar TL oldu. FAVÖK’ünü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 2023’ün ikinci çeyreğinde 6,0 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom’un, yılın ilk altı ayındaki FAVÖK’ü ise 10,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda %35,1 artarak 3,4 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, yılın ilk yarısında faaliyet kârını 5,5 milyar TL’ye ulaştırdı.



YIL SONU BEKLENTİLERİ YUKARI DOĞRU REVİZE EDİLDİ



Yıl sonu öngörülerini de yukarı yönlü revize eden Türk Telekom; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışı yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ü yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarını ise yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini bekliyor.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonu ile herkes için erişilebilir iletişim ve teknoloji çözümleri sunma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci çeyrekte konsolide gelirlerimiz güçlü büyüme ivmesini devam ettirerek 17,9 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında yatırım harcamalarımız, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77,2 artarak 7 milyar TL olarak gerçekleşirken, faaliyet kârımız ise 2023 ikinci çeyrekte, yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 3,4 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Enflasyonun yavaşlamasının ve depremlerin etkisinin kademeli olarak azalmasının, yılın ilk yarısında performans göstergesini olumlu yönde etkilediğini belirten Önal, “Sabit genişbant segmenti ikinci yarıyıl itibarıyla hareketli bir döneme girmeye hazırlanırken, mobil temel performans göstergelerindeki sürekli iyileşme, stratejimizin başarısını ve pazarda güçlenen konumumuzu ortaya koydu. Buradan hareketle, yetkinliklerimize olan güvenimizle 2023 öngörümüzü yukarı yönlü revize ediyoruz” şeklinde konuştu.

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