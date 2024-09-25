Tüpraş'ın temettüsü onaylandı

Haberin Devamı

TÜPRAŞ'ın kar payı dağıtımı Genel Kurul'da onaylandı. TÜPRAŞ hisse başına net 10.74 lira temettü verecek. 27 Eylül'de temettü ödemesi başlayacak.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında,

- Ortaklara 23.000.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23.000.000.000,00 TL kâr payının ve 2.300.000.000,00 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi,

Haberin Devamı

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması, teklifi kabul edilmiştir."