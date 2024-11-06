Trump'ın zaferini ABD piyasaları nasıl gördü? Tesla ve banka hisseleri yükselişte

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ABD'de hisse senedi fiyatları, tahvil getirileri ve Bitcoin gibi kripto para birimleri Çarşamba günü, eski Başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'a geri dömesi ve Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'da kontrolü ele geçirmesiyle birlikte yükseldi.

Pek çok yatırımcı Trump'ın zaferinin daha hızlı ekonomik büyümeye ve daha piyasa dostu politikalara yol açmasını bekliyor .

S&P 500 vadeli işlemleri gong öncesinde %2,2, Dow Jones vadeli işlemleri ise %3,2 yükseldi. Nasdaq %1,6 arttı.

Gelirleri ABD ekonomisine daha fazla bağımlı olan küçük şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksine bağlı vadeli işlemler yüzde 6'dan fazla arttı.

Bitcoin fiyatı, hafifçe geri düşmeden önce neredeyse %8 sıçrayarak rekor seviye olan 75.345 dolara çıktı. Trump, seçim kampanyası sırasında kripto paralara destek sözü verdi. Kripto borsası Coinbase'in hisseleri piyasa öncesinde %13 arttı ve tüm kripto paralar yükseldi. Dogecoin %18 yükseldi.

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Daha az kısıtlayıcı düzenlemelerden faydalanabilecek banka hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yükseldi. Varlıklara göre dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan yaklaşık %7 kazandı. Capital One %11,3 yükseldi. Wells Fargo %14, Goldman Sachs %11, Morgan Stanley %8,8 değer kazandı.

TESLA HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Trump destekçisi Elon Musk'ın başkanı olduğu elektrikli otomotiv devi Tesla hisseleri yaklaşık %13 sıçradı. Wedbush'tan Dan Ives, beklendiği gibi Trump'ın elektrikli otomobiller için geri ödemeleri ve vergi teşviklerini kaldırması durumunda şirketin büyüklüğünün elektrikli araç pazarında ona büyük bir avantaj sağlayacağını söylüyor.

Tesla'nın rakiplerinin hisseleri ise büyük oranda düştü.

Esho Capital'den Peter Esho, "Piyasalar bundan sonra ne olacağını anlamaya çalışıyor ancak şimdilik piyasa daha yüksek büyüme ve daha yüksek enflasyon görünümünü fiyatlıyor" dedi.