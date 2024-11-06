×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Trump'ın kazanacağı beklentisi Wall Street'i yükseltti

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Piyasa#Wall Street
Trumpın kazanacağı beklentisi Wall Streeti yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 06:22

ABD Başkanlık seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre önde giden aday Donald Trump Wall Street'te vadeli endeksleri yükseltti.

Haberin Devamı

Başkan adayı Donald Trump'ın başkanlık yarışında avantajlı olabileceğini düşünmeye başlamasıyla Wall Street'te hisse senedi vadeli işlemleri yükselişe geçti.

Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemlerde 500 puan ya da yaklaşık %1,2 artış gösterdi. S&P 500 vadeli işlemleri %1,1 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,1 değer kazandı.

Wall Street tarafından Trump'ın kazanması durumunda yükselmesi beklenen Bitcoin ve ABD doları da 75 bin doların üzerine çıktı.

Yine Trump'ın lehine olacağı tahmin edilen küçük sermayeli Russell 2000 vadeli işlemleri %3 arttı.

Amerikalılar, Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki sıkı yarışta ülke genelinde oylarını kullandı. NBC News, her iki adayın da Harris için Maryland ve Trump için Florida dahil olmak üzere geceye girerken ağır favori oldukları birkaç eyaleti kazanacağını tahmin ederken, Georgia ve Pennsylvania'nın kilit salıncak eyaletleri karar vermek için çok yakın kalıyor.

Haberin Devamı

NBC'ye göre Trump, Kansas eyaletini kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#Piyasa#Wall Street

BAKMADAN GEÇME!