Trump'ın kazanacağı beklentisi Wall Street'i yükseltti

Haberin Devamı

Başkan adayı Donald Trump'ın başkanlık yarışında avantajlı olabileceğini düşünmeye başlamasıyla Wall Street'te hisse senedi vadeli işlemleri yükselişe geçti.

Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemlerde 500 puan ya da yaklaşık %1,2 artış gösterdi. S&P 500 vadeli işlemleri %1,1 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,1 değer kazandı.

Wall Street tarafından Trump'ın kazanması durumunda yükselmesi beklenen Bitcoin ve ABD doları da 75 bin doların üzerine çıktı.

Yine Trump'ın lehine olacağı tahmin edilen küçük sermayeli Russell 2000 vadeli işlemleri %3 arttı.

Amerikalılar, Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki sıkı yarışta ülke genelinde oylarını kullandı. NBC News, her iki adayın da Harris için Maryland ve Trump için Florida dahil olmak üzere geceye girerken ağır favori oldukları birkaç eyaleti kazanacağını tahmin ederken, Georgia ve Pennsylvania'nın kilit salıncak eyaletleri karar vermek için çok yakın kalıyor.

Haberin Devamı

NBC'ye göre Trump, Kansas eyaletini kazandı.