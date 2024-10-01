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Tokyo borsası kayıplarının bir kısmını geri aldı... Asya piyasaları pozitif seyirde

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#Borsa#Asya#Tokyo
Tokyo borsası kayıplarının bir kısmını geri aldı... Asya piyasaları pozitif seyirde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 10:19

Asya piyasaları, kayıplarının bir kısmını telafi eden Tokyo borsasının öncülük ettiği yükselişle pozitif seyir izledi.

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem yapılmıyor.

Tokyo borsası, zayıflayan yen'in ihracatçıları desteklemesi ve yatırımcıların önceki günkü sert düşüşten kaynaklanan büyük kayıplarının bir kısmını telafi etmelerine yardımcı olmasıyla çoğu Asya borsasının yükselişine öncülük etti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

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Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gelirken, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükselişle 38.650 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 artışla 84.349 puanda bulunuyor.

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#Borsa#Asya#Tokyo

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