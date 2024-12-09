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Tofaş'ın personeli azaldı! 330 milyon lira tazminat ödenecek

Güncelleme Tarihi:

#Tofaş#Personel#Kıdem Tazminatı
Tofaşın personeli azaldı 330 milyon lira tazminat ödenecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 08:00

Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre çalışan sayısı yüzde 13 azaldı.

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Tofaş'ın personeli emeklilik, işten ayrılan ya da üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılanlar nedeniyle yüzde 13 azaldı. İşten çıkan ya da çıkarılanlara toplamda 330 milyon lira civarında tazminat ödemesi yapılacak.

Tofaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4.593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır.

İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır.

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#Tofaş#Personel#Kıdem Tazminatı

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