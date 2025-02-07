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THY'nin yolcu sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#THY#Yolcu#Sayı
THYnin yolcu sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:54

THY'nin Ocak'ta toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı döneminde yüzde 8.2 arttı.

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THY'nin Ocak ayında toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı döneminde %8,2 artarak 6,8 milyon oldu.

Türk Hava Yolları, Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"THY: Ocak 2024 döneminde 6,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 6,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2024 döneminde 2,6 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %8,5 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Yolcu doluluk oranı Ocak 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan artarak %82,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %82,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,5 olmuştur.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2024 döneminde 20 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %7,5 artarak 21,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.

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Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2025 döneminde 2024 yılına göre değişmeyerek 149,7 bin ton olarak kaydedilmiştir.

2025 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 477 olmuştur."

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#THY#Yolcu#Sayı

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