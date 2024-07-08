THY'den yeni şirket hamlesi | Piyasa Haberleri

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir. "

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Türk Hava Yolları yüzde 100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi.

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