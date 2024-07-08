THY'den yeni şirket hamlesi | Piyasa Haberleri

THY'den yeni şirket hamlesi
Türk Hava Yolları "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi.
Türk Hava Yolları yüzde 100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir. "
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