  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • THY'den yeni şirket hamlesi
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek imzaladı, resmen yürürlüğe girdi... Çalışanlar dikkat... İşte yeni zam ve ücretler Bakan Şimşek imzaladı, resmen yürürlüğe girdi... Çalışanlar dikkat... İşte yeni zam ve ücretler Sonraki Haber › Altın fiyatlarında yükseliş... İşte son durum Altın fiyatlarında yükseliş... İşte son durum

THY'den yeni şirket hamlesi

08.07.2024 - 06:48 | Son Güncelleme :
THY'den yeni şirket hamlesi | Piyasa Haberleri

Türk Hava Yolları "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi.

Türk Hava Yolları yüzde 100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir. "


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.852 Değişim: 0,00% Hacim : 97.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.781 05.07.2024 Yüksek 10.945
Açılış: 10.909
32,6467 Değişim: -0,04%
Düşük 32,5882 08.07.2024 Yüksek 32,6931
Açılış: 32,661
35,3879 Değişim: -0,16%
Düşük 35,2876 08.07.2024 Yüksek 35,4807
Açılış: 35,444
2.502,55 Değişim: -0,36%
Düşük 2.495,99 08.07.2024 Yüksek 2.512,59
Açılış: 2.511,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.