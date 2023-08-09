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THY'den 18,1 milyar lira kar

09.08.2023 - 08:08 | Son Güncelleme :
THY'den 18,1 milyar lira kar | Piyasa Haberleri

Türk Hava Yolları yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı.

Türk Hava Yolları karını artırdı. Şirket yılın ilk altı ayında 18 milyar 173 milyon lira kar elde etti. Şirket geçtiğimiz yılın ayın döneminde 11 milyar 375 milyon lira kar açıklamıştı. Böylece karını yüzde 60 oranında artırmış oldu.

Şirket çeyreksel bazda ise 13 milyar 754 milyon lira kar etti. Önceki çeyrekteki kar ise 9 milyar 155 milyon liraydı. Çeyreksel bazda ise kar yüzde 50 arttı.

Şirketin satışları 189 milyar 690 milyon lira olurken satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı. Dönen varlıkları 220 milyar 567 milyon lira oldu ve artış yüzde 46, duran varlıkları ise 633 milyar 125 milyon oldu ve artış yüzde 37 oranında gerçekleşti.
Şirketin net borcu 173 milyar 613 milyon liradan 210 milyar 535 milyon liraya yükseldi ve yüzde 21'lik borç artışı gerçekleşti. Özkaynaklar ise yüzde 41 oranında artarak 268 milyar 764 milyon oldu.

Şirketin brüt karı ise yüzde 77 artışla 39 milyar 468 milyon liraya ulaştı. FAVÖK yüzde 57 artarak 37 milyar 531 milyon lira oldu.

Şirketin piyasa değeri ise 361 milyar 284 milyon lira seviyesinde.


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