THY şirket kuruluşunu tamamladı | Piyasa Haberleri

Türk Hava Yolları, "THY Destek Hizmetleri AŞ" şirketini kurdu.

Türk Hava Yolları yeni şirket kuruluşunu tamamladı. THY, "THY Destek Hizmetleri AŞ"'yi 6 Mart 2023 tarihi itibarıyla kurmuş oldu.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22.02.2022 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Destek Hizmetleri A.Ş." şirketinin kurulmasına yönelik çalışmalar, belirtilen şirketin 06.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesiyle tamamlanmıştır. "

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