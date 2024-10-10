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THY, pay geri alımı yaptı

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#THY#Hisse Geri Alımı#Bigpara
THY, pay geri alımı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:06

Türk Hava Yolları, hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemesi adına hisse geri alımı yaptı.

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Türk Hava Yolları pay başına 266,0 TL fiyat ile toplam 113.000 TL nominal değerli pay geri alımı yaptığını kaydetti.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 266,0 TL fiyat ile toplam 113.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.241.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,379786'dir."

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#THY#Hisse Geri Alımı#Bigpara

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