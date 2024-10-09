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Ekonomik teşviklere karşın Çin hisseleri düşerken Asya'da piyasalar karışık seyirde

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#Asya#Japonya#Borsa
Ekonomik teşviklere karşın Çin hisseleri düşerken Asyada piyasalar karışık seyirde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 10:05

Pekin yönetiminin daha önce açıklanan bir dizi ekonomiyi canlandırma teşvikleri hakkında yeterli ayrıntı vermemesi ve teşviklerin eksiklikleri nedeniyle yatırımcının hayal kırıklığına uğratmasının ardından Çin anakarası ve Hong Kong'daki hisse senetlerinde düşüş yaşandı. Asya borsaları ise karışık bir seyir izliyor.

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Asya borsalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor, Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Çin tarafında hükümetin yeni bir ekonomik teşvike olan isteksizliği sebebiyle risk iştahının azalması dikkati çekerken, ülkenin pay piyasalarında satış baskısının güçlü olduğu görülüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 20.795 puanda bulunuyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 4,8 düşüşle 3.321 puanda.

TOKYO BORSASI 

Bununla birlikte, Japonya'nın yeni Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, dün yaptığı açıklamada, para politikasıyla ilgili kararların Japonya Merkez Bankasının (BOJ) yargı yetkisine girdiğini belirterek, "BoJ'un parasal desteğin derecesini ekonomik ve fiyat gelişmelerine göre nasıl ayarlayacağına dair kararına güveniyoruz." ifadesini kullandı.

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Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,1 artışla 148,4 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 148,5 seviyesinde bulunuyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin makine siparişleri yıllık yüzde 6,5 azaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 39.299 puandan kapandı.

FAİZ KARARLARI 

Öte yandan, bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası yüzde 5,25 olan politika faizini 50 baz puan düşürerek 4,75 seviyesine indiridi. Hindistan Merkez Bankası politika faizini yüzde 6,50 seviyesinde sabit tuttu. , Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 82.265 puandan işlem görüyor.

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#Asya#Japonya#Borsa

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