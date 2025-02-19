'Tesla'larınızı satın, hisselerinizi boşaltın' protestoları yükseliyor... Elon Musk çöküşe mi girdi?

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Hafta sonu boyunca yüzlerce protestocu, ülke genelindeki Tesla bayilerinin yanı sıra çeşitli uluslararası lokasyonlarda gösteri yaptı. “Tesla Takedown” ve ‘Tesla Takeover’ olarak adlandırılan protestolar Bluesky (bir x.com alternatifi) üzerindeki Anonymous gibi gruplar tarafından koordine edildi.

"Musk sizden çalıyor", 'Musk'ın Darbesini Durdurun' ve 'Tesla faşistleri finanse ediyor' gibi pankartlar taşıyan protestocular, New York'un Meatpacking Bölgesi'nden Boston'un Boylston Caddesi'ne ve hatta Tesla'nın memleketi Austin, Teksas'a kadar Tesla showroomlarının önünde slogan attı.

Austin'deki etkinlikte organizatörler "Tesla'larınızı satın, hisselerinizi boşaltın, grev sıralarına katılın. Tesla'ya zarar vermek Musk'ı durdurmaktır. Musk'ı durdurmak hayatları ve demokrasimizi kurtarmaya yardımcı olacaktır" sloganlarını attırdılar.

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Musk, yeni kurulan Devlet Verimliliği Dairesi'nin (DOGE) başkanı olarak, kamu çalışanlarının kitlesel işten çıkarmalarının arkasında yer alıyor. Bu işten çıkarmaların birçoğu, DOGE ve Beyaz Saray'ın işten çıkarmalarla yasa dışı hareket ettiğini iddia eden davalara konu oldu.

ANKETLERDE ONAYLANMIYOR

Son zamanlarda yapılan anketler pek çok seçmenin Musk'ın icraatlarını onaylamadığını gösteriyor.

Quinnipiac'ın Ocak ayı sonunda yaptığı bir ankete göre seçmenler Musk'ın Trump yönetiminde önemli bir rol oynamasına yüzde 53'e yüzde 39'luk bir farkla karşı çıkıyor.

Quinnipiac Üniversitesi anket analisti Tim Malloy "Trump'ın yakın çevresinde güçlü ve önemli bir oyuncu olan Elon Musk, seçmenlerden zayıf bir değerlendirme alıyor ve kadınlar onu erkeklerden açıkça daha fazla eleştiriyor" dedi.

Elektrikli araçların siyasi yelpazede benimsenmesini inceleyen iki partili bir grup olan American EV Jobs Alliance tarafından yapılan daha yeni bir ankete göre, elektrikli araç sürücüleri Musk'a yüzde 35 oranında olumlu puan verirken, yüzde 42'si olumsuz puan verdi. Kadın katılımcılar arasındaki konumu daha derin bir bölünmeye sahipti (yüzde 34 olumlu, yüzde 43 olumsuz).

American EV Jobs Alliance CEO'su ve deneyimli GOP stratejisti Mike Murphy, Automotive News'e yaptığı açıklamada Musk'ın "EV İsa‘sından ’MAGA tanrısı”na dönüşmesinin Tesla'nın marka imajına zarar verdiğini söyledi. Murphy "Musk elektrikli otomobil kimliğinden çok MAGA kimliğine sahip. Tesla'nın pazarlama müdürü için tam bir kabus, çünkü artık ayak bağı oluyor" dedi.