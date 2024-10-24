Tesla'dan güçlü kar

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Tesla, günü analistlerin tahminlerini aşan üçüncü çeyrek kazançlarını bildirdi, ancak gelir beklentilerin biraz altında kaldı. Tesla hissesi seans sonrası işlemlerde %12 değer kazanarak 239,45 dolara yükseldi.

Tesla'nın üçüncü çeyrek net geliri, daha güçlü elektrikli araç satışlarıyla bir yıl öncesine göre %17,3 arttı ve CEO Elon Musk gelecek yıl %20 ila %30 arasında satış artışı öngördü.

Güçlü performans, ilk iki çeyrekte satışları ve kârı azalan Tesla için yılın gidişatını değiştirdi.

Tesla yatırımcılara gönderdiği mektupta, bu yıl araç teslimatlarında 2023'te dünya çapında teslim edilen 1,8 milyondan daha iyi bir büyüme öngördü. Tesla, Temmuz'dan Eylül'e kadar 2,17 milyar dolar kazandığını ve 2023'ün aynı döneminde açıkladığı 1,85 milyar dolarlık kardan daha fazla olduğunu söyledi.

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Üçüncü çeyrekte gelir %7,8 artarak 25,18 milyar dolara yükseldi ve 25,47 milyar dolar olarak tahmin eden Wall Street analistlerinin gerisinde kaldı. Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 1,85 milyar dolar veya hisse başına 53 sentten yaklaşık 2,17 milyar dolara veya hisse başına 62 sente yükseldi.

Tesla'nın düzetilmiş hisse başına karı da 72 sente yükselerek 59 sentlik analist beklentilerini sağlam bir şekilde aştı.

Otomotiv geliri bir önceki yılın aynı dönemindeki 19,63 milyar dolardan %2 artışla 20 milyar dolara yükseldi ve 2022'nin sonlarından bu yana yaklaşık sabit kaldı. Enerji üretimi ve depolama geliri %52 artışla 2,38 milyar $'a yükselirken, Tesla araçlarının garanti dışı onarımlarından elde edilen geliri içeren hizmetler ve diğer gelirler %29 artışla 2,79 milyar $'a yükseldi.