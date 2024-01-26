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Tesla'da bilanço düşüşü

26.01.2024 - 07:11 | Son Güncelleme :
Tesla'da bilanço düşüşü | Piyasa Haberleri

Tesla'nın son çeyrek bilançosunun beklentileri vermemesi üzerine hisse yüzde 12 düştü.

Tesla hisselerinde hüsran yaşandı. 2023 yılının son çeyreğine ilişkin açıklanan mali sonuçlar hisselerin düşüşüne sebep oldu.

Beklentilerin altında kalan bilanço verileri nedeniyle Tesla hisseleri günü yüzde 12.13 kayıpla 182.63 dolardan tamamladı. Seans sonrası işlemlerde devam eden satışlarla Tesla hissesi yüzde 0.64 kayıpla 181.99 dolara indi.

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 26'dan fazla değer kaybetti.


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