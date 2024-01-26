Tesla'da bilanço düşüşü | Piyasa Haberleri

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 26'dan fazla değer kaybetti.

Beklentilerin altında kalan bilanço verileri nedeniyle Tesla hisseleri günü yüzde 12.13 kayıpla 182.63 dolardan tamamladı. Seans sonrası işlemlerde devam eden satışlarla Tesla hissesi yüzde 0.64 kayıpla 181.99 dolara indi.

Tesla hisselerinde hüsran yaşandı. 2023 yılının son çeyreğine ilişkin açıklanan mali sonuçlar hisselerin düşüşüne sebep oldu.

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