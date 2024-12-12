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Tesla hisseleri rekor kırdı

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#Tesla#Elon Musk#Hisse
Tesla hisseleri rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:54

Tesla hisseleri yüzde 6 yükselerek rekor seviyeden kapandı.

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Wall Street'te Tesla hisseleri, 5 Kasım'daki seçimleri Trump'ın kazanmasından sonra başladığı rallide 2021 yılındaki tepe noktasını geçerek rekor seviyeden kapandı.

Tesla hisseleri 4 Kasım 2021'deki 409,97 dolarlık rekor yüzde 15 geçerek günü 4724,77 puandan tamamladı.

Dün yüzde 6 değer kazanan Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 71 yükseldi ve bu yükselişin neredeyse tamamı Trump'ın seçim zaferinden sonra gerçekleşti. Trump'ın seçim zaferinden bu yana Tesla hissesi yüzde 69 yükseldi.

Çarşamba günü Goldman Sachs analistleri Tesla'ya ilişkin fiyat hedeflerini yükselterek hisse senedine ilişkin fiyat beklentilerini ya da notlarını artıran firmalar arasına katıldı. Goldman analistleri "Piyasa, yapay zeka fırsatı da dahil olmak üzere Tesla'ya daha ileriye dönük bir yaklaşım benimsiyor" diye yazdı. Morgan Stanley ve Bank of America analistleri de son zamanlarda yükseliş raporları yayınladı.

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#Tesla#Elon Musk#Hisse

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