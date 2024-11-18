Tesla hisseleri hızla yükseldi

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Trump yönetiminin otonom araçlar konusunda federal kuralları gevşeteceği haberleri ile seans öncesi işlemlerde Tesla yüzde 8'e yakın değer kazandı.

Tesla hisselerindeki bu güçlü yükseliş, teknoloji hisselerinin ağırlılı olduğu Nasdaq 100 Endeksi'n yukarı taşıdı.

Nasdaq 100 şu sıralarda düne görde yüzde 0,40 artıda. S&P 500 vadeli endeksi sadece yüzde 0,07 artış gösterirken Dow Jones Sanayi Endeksi de düştü. Şu sırealarda yüzde 0,25 ekside.

Trump'ın Hazine Bakanı seçimi ve Çarşamba günü Nvidia Corp. tarafından açıklanacak olan ve yapay zeka öncülüğündeki hisse senedi kazançlarının sürdürülebilirliğini test edecek olan kazançlar bu hafta odak noktası olacak.

S&P 500, Trump'ın seçimleri kazanmasından bu yana yükselişinin yarısından fazlasını geri vermiş olsa da Morgan Stanley'den Mike Wilson, uzun vadede kazançların devam edeceğini tahmin ediyor. Deutsche Bank'ın küresel makro ve tematik araştırma başkanı Jim Reid, "ABD makro ve siyasi haber akışının son zamanlardaki amansız dalgası teoride yavaşladığı için daha sakin bir hafta olmalı. Bu konudaki ana haber, yeni Trump yönetimi için potansiyel siyasi atamalar ve en çok ilgi çeken Hazine Bakanı olacak" dedi.

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