Tarihi zirvesinden düşüş yaşadılar, hisse geri alımına karar verdiler

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Borsa İstanbul'daki düşüş dalgası nedeniyle bazı şirketler pay geri alımı açıkladı. TAB Gıda, BİM, Atakey Patates hisse geri alımı için açıklamalarda bulundu.

TAB GIDA YÜZDE 33 DÜŞTÜ

TAB Gıda, pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında 212.3 lirayla tarihi zirvesini gören hisse dün 140 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Böylece hisse tarihi zirvesinden kısa sürede yüzde 33 gerilemiş oldu.

BİM YÜZDE 26 DÜŞTÜ

BİM, pay geri alımı için SPK'ya başvurdu. 24 Temmuz 2024 tarihinde 625,7 liraya kadar yükselip tarihi yüksek zirvesini gören BİM hissesi dün 462.5 liradan kapandı. Kısa sürede hissede düşüş yüzde 26 oldu.

ATAKEY PATATES YÜZDE 54 DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl halka arz olan Atakey Patates, halka arz sonrası 96,30 liraya kadar yükselip tarihi zirvesine ulaşmıştı. Rekorun ardından düşüş trendine geçen Atakey Patates hissesi dün 43,54 liradan kapanış gerçekleştirdi. Hissede kayıp 14 ayda yüzde 55'e yaklaştı.

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TAB Gıda'nın KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimiz'in 14.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı ("Program") onaylanmış ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmiş idi. Yapılan müzakereler neticesinde anılan Program çerçevesinde geri alıma başlanmasına karar verilmiştir.

Program süresi 3 yıl olup, Program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı, sermayenin % 2.10'una tekabül eden 5.500.000 adettir. Ekonomik ve ticari koşulların, sermaye piyasasındaki şartların, Borsa İstanbul'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu, belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi ya da durdurulması konusunda tam yetkilidir.

Program kapsamında ilk etap geri alım işlemleri için başlangıç tarihinin 9.10.2024 ve bitiş tarihinin 9.04.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Geri alım sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler usulüne uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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BİM'den KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.10.2024 tarihinde;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan "Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir" hükmü gereği; Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için Kurul'a gerekli başvurunun yapılmasına,

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni halinde;

1) Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3) Geri alınacak fonun, Şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

5) İşlemler için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine karar vermiştir."

Atakey'den KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz'in 14.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı ("Program") onaylanmış ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmiş idi. Yapılan müzakereler neticesinde anılan Program çerçevesinde geri alıma başlanmasına karar verilmiştir.

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Program süresi 3 yıl olup, Program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı, sermayenin %2,5'ine tekabül eden 3.469.200 adettir. Ekonomik ve ticari koşulların, sermaye piyasasındaki şartların, Borsa İstanbul'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu, belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi ya da durdurulması konusunda tam yetkilidir.

Program kapsamında ilk etap geri alım işlemleri için başlangıç tarihinin 09.10.2024 ve bitiş tarihinin 09.04.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Geri alım sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler usulüne uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.