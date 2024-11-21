Starbucks personel azaltmayı sürdürüyor

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Starbucks kahve zinciri yüzlerce yeni lokasyon açmasına rağmen ABD'deki perakende işgücünü son mali yılında yüzde 8 oranında azalttı.

Çarşamba günü yapılan bir düzenleyici başvuruya göre, şirketin ana pazarındaki toplam personel sayısı 29 Eylül itibariyle bir önceki yıl 228.000 iken 211.000'e düştü. Bu toplamın 201.000'i şirketin kafelerinde çalışıyor ve 2023'te 219.000 olan sayı yüzde 8 azaldı.

Bu, ABD'deki çalışan sayısının art arda düştüğü ikinci yıl oldu. Aynı zamanda Starbucks, ABD'de şirket tarafından işletilen net 513 mağaza ekleyerek toplam mağaza sayısını 10.158'e çıkardı.

Starbucks'ın operasyonları, İcra Kurulu Başkanı Laxman Narasimhan'ın aniden görevden alınmasına yol açan satış düşüşünün ardından mercek altına alındı. Yerine sektörün deneyimli isimlerinden Brian Niccol getirildi ve şirketin menüsünü sadeleştirmek ve kısmen daha rahat koltuklar ekleyerek kafelerini daha sıcak hale getirmek gibi geri dönüş çabalarına liderlik ediyor.

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PERSONEL TEDİRGİN

Personel sayısı çalışanlar için bir endişe kaynağı olmuş ve Nisan ayında yapılan şirket içi bir ankette personel seviyeleri en düşük onay derecesine sahip konu olarak sıralanmıştı. Anket sonuçlarının bir parçası olarak toplanan yorumlarda bir işçi “Bize sürekli olarak sadece iskelet bir personel veriliyor” dedi. İşçiler, düşük personel seviyelerinin içecek ve yiyecek siparişlerinde yığılmalara yol açtığını söyledi.

Starbucks, çalışanların her hafta ortalama olarak aldıkları saat sayısını artırdığını, bunun da personelin daha fazla kazanmasına ve sosyal hakları korumasına olanak tanıdığını söylüyor. Ayrıca personel seviyelerini her mağazanın ihtiyaçlarına göre daha doğru bir şekilde uyarlamak için çalışıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 3.500'den fazla mağazaya daha fazla çalışma saati ekledi. Niccol ayrıca baristalara işlerini yapmaları için ihtiyaç duydukları “araçları ve zamanı” vermeyi taahhüt etti.