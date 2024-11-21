Starbucks Çin'de hisse satabilir

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Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Starbuck'ın Çin'deki operasyonları için hisse satışı da dahil olmak üzere seçenekleri araştırıyor.

Starbucks'ın Çin'deki operasyonlarını büyütmek için yerel bir ortak da dahil olmak üzere danışmanlarla görüştüğünü belirten kişiler, bilgiler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemediler. Söz konusu kişiler, yerli özel sermaye şirketleri de dahil olmak üzere potansiyel yatırımcıların ilgisini gayri resmi olarak ölçtüğünü söyledi.

Bazı kişiler, hisse satışının Çinli holdinglerin ya da sektörde deneyimi olan diğer yerel şirketlerin de ilgisini çekebileceğini söyledi. Söz konusu kişiler, Starbucks'ın halen seçeneklerini değerlendirdiğini ve devam edip etmeme konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.