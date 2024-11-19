×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

SPK'dan Melikşah Yıldız'a işlem yasağı

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Melikşah Yıldız#Avrupa Yatırım Holding
SPKdan Melikşah Yıldıza işlem yasağı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:27

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding hissesinde gerçekleştirilen işlemleri inceledi ve Melikşah Yıldız'a işlem yasağı getirdi.

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Melikşah Yıldız'a 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 19.11.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Haberin Devamı

SPKdan Melikşah Yıldıza işlem yasağı

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK#Melikşah Yıldız#Avrupa Yatırım Holding

BAKMADAN GEÇME!