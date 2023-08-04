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SPK'dan Birko yöneticileri ve bir kişiye büyük ceza

04.08.2023 - 07:02 | Son Güncelleme :
SPK'dan Birko yöneticileri ve bir kişiye büyük ceza | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Birko hakkında yapılan incelemeler sonucunda, 6 kişiye idari para cezaları verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda şirket yöneticilerinden Tuncay Okalin, Turgay Fidan, Mustafa Cönger, Atilla Bulut ve Oğuzhan Aksoy'a idari para cezaları verdi.

Yine Birko tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan 06.01.2022 tarihli ihracat çalışmalarına ilişkin özel durum açıklaması ve 31.03.2022 tarihindeki finansal rapor açıklaması öncesinde ve sonrasında BRKO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Selahattin Şamdanlı'ya toplamda 1 milyon 815 bin 968 lira idari para cezalarının uygulanmasına karar verildi. 

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, ceza verilen kişiler ve cezalar şu şekilde:


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