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SPK'dan bir kişiye işlem yasağı

01.11.2023 - 08:18 | Son Güncelleme :
SPK'dan bir kişiye işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, F-M İzmit Piston pay piyasası işlemleriyle ilgili bir kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu incelemelerini devam ettiriyor. SPK, FMIZP pay piyasası işlemleriyle ilgili Celil Babakaya adlı kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ (FMIZP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Celil Babakaya adlı kişi hakkında 01.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.


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