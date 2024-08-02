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SPK'dan bir halka arza daha onay

02.08.2024 - 07:09 | Son Güncelleme :
SPK'dan bir halka arza daha onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK bültenine göre Kurul, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 51 liradan ilk halka arzını onayladı.

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon 30 bin lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

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Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyar lira, Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira, Bien Finans Faktoring AŞ'nin 250 milyon lira, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 30 milyar lira, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Hepsi Finansman AŞ'nin 1 milyar 50 milyon lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 774 milyon lira, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 700 milyon lira, Fiba Faktoring AŞ'nin 359 milyon lira ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin 750 milyon dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracını onaylarken Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 40 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusunu da kabul etti.

SPK, 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 100 milyon lira başlangıç sermayeli Albayrak Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve 1 milyar kayıtlı sermaye tavanı içinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli Hera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşuna izin verilmesini onaylarken, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onüçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Ondördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

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Ayrıca Kurul, Osmanlı Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilmesini ve payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen alınan i-SPK.22.7 (14 Şubat 2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın, depremlerin üzerinden yaklaşık 18 aylık bir süre geçtiği dikkate alınarak yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

Kurul ayrıca, ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında başvuru yapan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Kurula yapılacak ve Kurulun Hukuk İşleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanına giren başvuruların 5 Ağustos 2024 tarihinden başlamak üzere e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılmasının zorunlu tutulmasına karar verirken, 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak e-Başvuru süreçlerinde 28 Mart 2024 tarihli ve 2024/17 sayılı bültende yer verilen hususlara uyulmasının esas olduğunu kaydetti.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.


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