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SPK'dan 7 kişiye 6 ay yasak

02.08.2023 - 06:39 | Son Güncelleme :
SPK'dan 7 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

SPK, Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve PCILT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 7 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 7 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.


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