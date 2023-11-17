SPK'dan 4 kişiye işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat, Fırat Fırat'a 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 17.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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