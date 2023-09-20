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SPK'dan 4 kişiye 6 ay yasak

20.09.2023 - 07:22 | Son Güncelleme :
SPK'dan 4 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Pera GYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 4 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Pera GYO hissesinde gerçekleştirilen işlemlerde yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi için Behçet Sadak, Samet Ergin, Sercan Ceylan, Sevda Çelebi adlı kişiler hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:

"Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.09.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 


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