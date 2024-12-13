SPK'dan 31.3 milyon lira ceza! Piyasa bozucu eylemde bulundular

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Sermaye Piyasası Kurulu, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 11 kişiye idari para cezaları verilmesine karar verdi.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince Burak Bayram Yaman, Celalettin Onur Koray, Cem Özay, Fatma Kılıç, Gökhan Özdek, Muammer Devrim Cilasun, Selahattin Kıymaz, Selçuk Patlar, Yağmur Patlar, Yiğit Başar Aslan'a toplamda 31.3 milyon lira ceza verildi.

TEBLİĞ NE DİYOR?

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında "Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum açıklaması yapmak, yorum yapmak veya rapor hazırlamak, piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir" açıklaması yer alıyor.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, verilen cezalar şu şekilde: