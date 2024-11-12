SPK'dan 23 şirkete ek süre

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 şirkete finansal raporlarının KAP'a bildirimi için ek süre verdi.

30.09.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler şunlar:

- KİLER HOLDİNG A.Ş. (3.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. (26.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (21.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

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- İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. (29.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (22.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. (2.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. (2.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (18.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- CEO EVENT MEDYA A.Ş. (26.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (6.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (25.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (25.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (18.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (11.12.2024 (dahil) tarihine kadar)

- BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (15.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

- MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (15.11.2024 (dahil) tarihine kadar)

30.06.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.

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- TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (27.11.2024 (dahil) tarihine kadar)