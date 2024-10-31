SPK'dan 21 şirkete bilanço süresi

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30.09.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler şunlar:

-TUĞÇELİK ALİMÜNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (29.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (19.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (29.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (08.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (27.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

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-VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (18.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (18.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (11.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (13.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (18.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (06.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (08.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (22.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (29.11.2024(dahil) tarihine kadar.)