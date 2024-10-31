×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

SPK'dan 21 şirkete bilanço süresi

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Şirket#Bilanço
SPKdan 21 şirkete bilanço süresi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 06:58

SPK, 21 şirkete 9 aylık finansal raporlarının KAP'a bildirimi için ek süre verdi.

Haberin Devamı

30.09.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler şunlar:

-TUĞÇELİK ALİMÜNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (29.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (19.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (29.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (08.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (27.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

Haberin Devamı

-VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (18.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (18.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (14.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (11.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (13.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (18.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (06.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (08.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (22.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

-SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (29.11.2024(dahil) tarihine kadar.)

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK#Şirket#Bilanço

BAKMADAN GEÇME!