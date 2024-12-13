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SPK'dan Tera Yatırım'a 311 bin lira ceza

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#SPK#Tera Yatırım#Ceza
SPKdan Tera Yatırıma 311 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:15

Tera Yatırım'ın açığa satış işlemlerine aracılık etmesi nedeniyle SPK ceza uyguladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KRDMA, KRDMB) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ idari para cezası verdi.

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine aracılık edilmesi nedeniyle Kurul Karar Organı’nın 11.02.2021 tarihli ve 7/211 sayılı Kararı ile Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ md. 24 ve 28 hükümleri gereğince 311 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

 

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#SPK#Tera Yatırım#Ceza

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